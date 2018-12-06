2018-12-06T18:00:53+03:00
Происшествия

В Калининграде обокрали администратора сауны

Дорогостоящий мобильный телефон присвоил ранее судимый посетитель заведения
Игорь ОРЕХОВ
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«Ничего себе, припарка после бани!» - подумала 49-летняя администратор одной из саун в Калининграде, не обнаружив на обычном месте свой мобильный телефон ценой в 25 тысяч рублей. И отправилась в полицию – писать заявление о пропаже дорогостоящего гаджета.

В баню незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа, которая быстро вышла на след предполагаемого вора. После того как 33-летний гражданин оказался в отделе полиции, он добровольно выдал похищенное имущество – сказался уже имеющийся опыт, ведь за плечами горожанина уже имеется одна судимость. Теперь ему вновь грозит срок за кражу.

Скверные привычки вместе с грязью не смываются.

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