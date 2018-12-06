Калининградские приставы арестовали имущество должника на 1,3 млрд рублей

6 Дек. 18:11 2018-12-06T18:12:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде судебные приставы арестовали имущество должника на 1 миллиард 317 миллионов рублей. Об этом сообащет пресс-служба УФССП.

Компания ООО «ЮТФ» задолжала по налогам 1 млрд 317 млн 822 тыс. рублей. Для обеспечения оплаты приставы арестовали имущество должника, а именно, 12 млн. 687 тыс. пачек сигарет.

- У должника была возможность оплатить задолженность в пятидневный добровольный срок, но он ею не воспользовался, в связи с чем арестованное имущество после оценки его специализированной организацией будет выставлено на торги и реализовано, а вырученные деньги пойдут в счет погашения образовавшейся задолженности.