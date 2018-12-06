Под Калининградом мужчина набросился с ножом на свою подругу

6 Дек. 19:05 2018-12-06T19:05:27+03:00

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Вы еще не забыли сегодняшнюю новость про поножовщика из Балтийска, ранившего свою жену в ногу? Так вот, теория парности случаев в очередной раз нашла свое подтверждение. В полицию Гвардейского района обратилась 25-летняя жительница поселка Комсомольск. Молодая женщина сообщила, что ее 30-летний гражданский муж напал на нее и проткнул ножом кисть левой руки.

Преступника задержали участковые уполномоченные. Поскольку ранение квалифицировано врачами как легкий вред здоровью, гвардеец получит не больше, чем балтиец – максимум, два года в «зоне».