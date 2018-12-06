2018-12-06T19:27:17+03:00
Общество

В Черняховске очевидцы спасли мужчину, который провалился под лед

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховске местный житель едва не утонул, провалившись под лед.

Инцидент произошел в городском парке. В службу «112» позвонили очевидцы, которые сообщили, что в пруду под лед провалился мужчина.

На место происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и поисково-спасательное подразделение. Прибыв на место, спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на берегу. Как оказалось, из воды ему помогли выбраться очевидцы происшествия, которые не стали дожидаться приезда спасателей.

Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу и передали медикам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб