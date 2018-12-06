В Черняховске очевидцы спасли мужчину, который провалился под лед

СЕГОДНЯ 19:27 2018-12-06T19:27:17+03:00

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В Черняховске местный житель едва не утонул, провалившись под лед.

Инцидент произошел в городском парке. В службу «112» позвонили очевидцы, которые сообщили, что в пруду под лед провалился мужчина.

На место происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и поисково-спасательное подразделение. Прибыв на место, спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на берегу. Как оказалось, из воды ему помогли выбраться очевидцы происшествия, которые не стали дожидаться приезда спасателей.

Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу и передали медикам.