В Черняховске очевидцы спасли мужчину, который провалился под лед
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В Черняховске местный житель едва не утонул, провалившись под лед.
Инцидент произошел в городском парке. В службу «112» позвонили очевидцы, которые сообщили, что в пруду под лед провалился мужчина.
На место происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и поисково-спасательное подразделение. Прибыв на место, спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на берегу. Как оказалось, из воды ему помогли выбраться очевидцы происшествия, которые не стали дожидаться приезда спасателей.
Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу и передали медикам.