Посол ЕС: Калининград - один из немногих регионов, где сотрудничество России и Евросоюза функционально до сих пор

7 Дек. 10:36 2018-12-07T10:37:00+03:00

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В Калининград на открытие кинофестиваля стран Евросоюза приехал посол ЕС в России Маркус Эдерер. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на встрече с губернатором Антоном Алихановым он заявил, что Калининградская область остается одним из немногих регионов, в котором сотрудничество между Россией и ЕС по-прежнему функционально.

- К вам приятно приезжать и из-за географического положения, и из-за политики, которую вы проводите, – очень открытой к туризму, бизнесу, - сказал Маркус Эдерер. - Это чувствуется, в том числе, в атмосфере форума регионов-партнеров. Приграничное сотрудничество Калининградской области с соседями является еще одним отличным примером положительного взаимодействия, которое осуществляется на многих уровнях и приносит пользу, как регионам РФ, так и их соседям. Я поддерживаю эту работу. Мы надеемся, что сможем реализовать еще больше проектов.

Добавим, что в программу приграничного сотрудничества «Россия – Литва 2014-2020 гг.» было подано 57 проектных предложений. Общая стоимость всех представленных заявок составила 34,32 миллиона евро. В программу приграничного сотрудничества «Россия – Польша 2014-2020 гг.» поступило 118 проектных заявок на общую сумму более 210 млн евро. Наибольшее количество поданных проектов посвящено тематике сохранения культурного наследия и развитию туризма. Отбор заявок будет завершен в январе 2019 года.