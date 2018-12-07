2018-12-07T10:47:05+03:00
Общество

На первом этаже жилой многоэтажки в Калининграде откроются ясли

Кирилл Алексеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На первом этаже нового многокварного здания на улице Денисова в Калининграде будут оборудованы ясли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, добавив, что проект переустройства помещений в соответствии со всеми санитарными правилами и нормами уже разработан комитетом архитектуры и строительства горадминистрации и специалистами компании, ведущей жилищное строительство в Восточном районе города.

Как отметили в мэрии в настоящее время в Восточном микрорайоне проживают 1400 малышей детсадовского возраста, из них 1076 малышей младше трех лет. На улице Флотской есть один современный детский сад, построенный два года назад. Но его уже не хватает для всех желающих.

- Понятно, что открытие в многоэтажке небольшого филиала имеющегося садика полностью потребность района не закроет, но частично проблему все же решит, - сказал мэр Калининграда Алексей Силанов.

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