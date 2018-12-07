В Калининграде в домах на шести улицах отключили отопление

7 Дек. 10:53 2018-12-07T10:54:51+03:00

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В Калининграде до 16 часов отключено отопление на шести улицах в Ленинградском районе. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Тепла не будет Московский пр. 76, 78, 80-90, 92-96, 98А(школа №36), 99-109, 123а, ул. 1812 года 23-29, 31-37, ул. 9 апреля 14-18, 8-12, ул. Грига 3-9, 11-13, 15, ул. Трибуца 37, 39-49-51, 53, 55-65 (детская поликлиника), 67, ул. Фрунзе 30-36, 38-44, 46 (школа №25), 48/Б (инфекц. больница).

До 18 часов отключено электричество на Московский пр. 171а, ул. Парусная 30 (д/сад № 107), 29-31, ул.Краснооктябрьская 1-7, 11-15, Ленинский пр. 85-91, 93-101, 103-109, Краснооктябрьская 1-7, 11-15, До этого же времени не будут работать светофоры на пересечении Ленинского пр. и улиц Полоцкой и Краснооктябрьской.