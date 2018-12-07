2018-12-07T11:01:51+03:00
Общество

В Гурьевском районе задержали водителя с поддельными правами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевском районе инспекторы ДПС задержали водителя с поддельными правами. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

При проверке документов инспекторы обратили внимание, что на водительском удостоверении отсутствуют печать и голограммы, а также на нечитаемый шрифт.

Документ направили на экспертизу, в ГИБДД напоминают, что за подделку удостоверений предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

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