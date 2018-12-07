В Балтийске собираются поменять герб, потому что нынешний сильно напоминает герб Пиллау

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-07T11:24:03+03:00

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Не успели переименовать аэропорт "Храброво", как в Балтийске приступили к не менее важной работе. Молодежный совет Балтийского муниципального района начал разработку нового герба муниципалитета. Причина, как пояснили в райадминистрации, заключается в том, что нынешний герб сильно напоминает символику немецкого Пиллау.

По словам председателя Совета ветеранов района Анатолия Короткова, существующий герб с небольшими изменениями повторяет герб бывшего Пиллау. За основу в его изображении взяты крепость и осетр. Однако сегодня, по мнению, Короткова, пришло время отправить крепость и осетра на свалку истории.

- Время идет, символы меняются, - поддержал глава района Николай Плюгин. - В наше время символами Балтийска, к примеру, могут стать маяк, корабли, якорь или лебеди. Эскизы хорошо бы подготовить до нового года.