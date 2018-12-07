2018-12-07T11:33:26+03:00
Общество

Андрей Ермак: На новогодние каникулы Калининград примет до 40 тысяч туристов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В региональном правительстве прогнозируют, что в период новогодних каникул Калининград примет до 40 тысяч туристов. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак, пишет «ТАСС».

- Мы ожидаем от 37 тыс. до 40 тыс. туристов в новогодние праздники, в зависимости от погоды, - цитирует издание словам министра.

Андрей Ермак додавил, что по уровню бронирования гостиниц в области с 30 декабря по 8 января рост уже составил более шести процентов, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Министр уточнил, что гостинцы на новогодние праздники в Калининграде туристы начали бронировать уже в сентябре этого года, на 1 декабря за гостями зарезервированы 53,5% номеров в отелях и процент вырастет. Это, по его словам, говорит о росте интереса к региону даже, несмотря на то, что Калининград не может предложить путешественнику горнолыжные курорты и не относятся к территориям, где зимой возможен пляжный отдых.

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