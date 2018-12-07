Новый гендиректор «Балтики» намерен вернуть в клуб воспитанников калининградского футбола

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-07T11:44:58+03:00

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Одним из приоритетов для калининградской «Балтики» станет активный поиск и подбор в команду воспитанников калининградского футбола. Об этом сообщил новый гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев, пишет onedivision.

- Дадим шанс проявить себя молодым местным ребятам в обширном селекционном сборе в молодёжную команду, - сказал Качукаев.

Он добавил, что клуб начал вести диалог с некоторыми юными футболистами, уехавшими за пределы области в ТОП-академии России, об их возвращении обратно в калининградский клуб.