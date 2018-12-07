2018-12-07T11:44:58+03:00
Спорт

Новый гендиректор «Балтики» намерен вернуть в клуб воспитанников калининградского футбола

Виктор Сергеев
Поделиться:
Тажутдин Качукаев.Тажутдин Качукаев.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Одним из приоритетов для калининградской «Балтики» станет активный поиск и подбор в команду воспитанников калининградского футбола. Об этом сообщил новый гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев, пишет onedivision.

- Дадим шанс проявить себя молодым местным ребятам в обширном селекционном сборе в молодёжную команду, - сказал Качукаев.

Он добавил, что клуб начал вести диалог с некоторыми юными футболистами, уехавшими за пределы области в ТОП-академии России, об их возвращении обратно в калининградский клуб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб