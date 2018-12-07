2018-12-07T11:44:58+03:00
Спорт

Новый гендиректор «Балтики» намерен вернуть в клуб воспитанников калининградского футбола

Виктор Сергеев
Поделиться:
Тажутдин Качукаев.Тажутдин Качукаев.Фото: fc-baltika.ru
Изменить размер текста:

Одним из приоритетов для калининградской «Балтики» станет активный поиск и подбор в команду воспитанников калининградского футбола. Об этом сообщил новый гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев, пишет onedivision.

- Дадим шанс проявить себя молодым местным ребятам в обширном селекционном сборе в молодёжную команду, - сказал Качукаев.

Он добавил, что клуб начал вести диалог с некоторыми юными футболистами, уехавшими за пределы области в ТОП-академии России, об их возвращении обратно в калининградский клуб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей
ГИБДД: В Калининграде водитель сбил девочку и отвез ее в школу
Калининградцев могут обязать носить световозвращающие элементы не только за городом
В Калининграде погиб водитель, которому стало плохо прямо во время движения
С жительницы Советска взыскали затраты на лечение бывшего мужа, которого она ударила ножом
С начала года под колесами автомобилей погибло 27 калининградцев
В Калининграде протестируют два видеокомплекса наблюдения с новой функцией
В калининградском аэропорту житель Камчатки украл портмоне с 80 тысячами рублей
Алиханов пообещал выделить 100 млн рублей на газификацию Черняховска
Банкомат и уголовник обворовали калининградца на 10 тысяч рублей
На пр. Ленина в Гусеве сбили 50-летнего пешехода
В Калининград не пустили 20 тонн сухого молока из Швейцарии и 19 тонн рыбы из Чили
Сбитый под Калининградом инспектор ДПС до сих пор находится в тяжелом состоянии
На ул. Интернациональной в Калининграде сбили 14-летнюю школьницу
Андрей Ермак: На новогодние каникулы Калининград примет до 40 тысяч туристов
В Балтийске собираются поменять герб, потому что нынешний сильно напоминает герб Пиллау
В центре Калининграда в пятницу отключат уличное освещение
В Гурьевском районе задержали водителя с поддельными правами
В Калининграде в домах на шести улицах отключили отопление
На первом этаже жилой многоэтажки в Калининграде откроются ясли
Посол ЕС: Калининград - один из немногих регионов, где сотрудничество России и Евросоюза функционально до сих пор
В Черняховске очевидцы спасли мужчину, который провалился под лед