На ул. Интернациональной в Калининграде сбили 14-летнюю школьницу
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на улице Интернациональной сбили 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, сейчас ведется его розыск. В результате наезда девочка получила телесные повреждения.
Вечером на ул. Суворова водитель «Фиата» не стал останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 18-летннюю девушку. В результате наезда она получила травмы.