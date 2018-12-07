2018-12-07T12:14:47+03:00
Происшествия

Сбитый под Калининградом инспектор ДПС до сих пор находится в тяжелом состоянии

Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сбитый под Калининградом инспектор ДПС переведен в госпиталь МВД в Москву, его состояние остается тяжелым. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, инцидент произошел 12 ноября в Багратионовском районе. 27-летний инспектор увидел, что на дороге лежит сбитая каким-то лихачом собака. Полицейский решил убрать несчастное животное с проезжей части и перенести его на обочину, однако когда он вышел из машины, его сбила проезжающая машина.

Пострадавшего доставили в БСМП, медики диагностировали у него ушиб головного мозга, множественные переломы костей черепа, а также шейного отдела позвоночника.

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