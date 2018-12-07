2018-12-07T12:22:05+03:00
Общество

В Калининград не пустили 20 тонн сухого молока из Швейцарии и 19 тонн рыбы из Чили

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В калининградскую область не пустили партию сухого молока из-за нарушений требований ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

20 тонн сухого молока «завернули» на погранпереходе в Багратионовске. При досмотре сотрудники Россельхознадзора выявили, что на грузовике, на котором перевозили груз, отсутствует пломба.

Также в порту Балтийск приостановлен выпуск 19 тонн мороженного лосося из Чили. При проведении документарного контроля было установлено отсутствие предварительного электронного уведомления на партию подконтрольного груза.

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