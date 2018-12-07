2018-12-07T13:02:55+03:00
Происшествия

Банкомат и уголовник обворовали калининградца на 10 тысяч рублей

Терминал долго не выдавал деньги, а когда, наконец, сделал это, купюры прикарманил следующий клиент
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Гурьевского района явился житель Гвардейска и рассказал следующую историю. На местной АЗС он решил снять со своего банковского счета 10 тысяч рублей. Банкомат заглотил карточку, довольно поурчал и потом выплюнул ее. Однако наличные так и не выдал.

Подождав изрядное время, гвардеец решил, что в терминале попросту нет денег, вздохнул и отправился своей дорогой. И тут подлый агрегат вдруг ожил и отсчитал купюры – к радости следующего клиента, который, конечно, и не подумал догонять их законного владельца, а без колебаний прикарманил всю сумму.

Все это выяснили сотрудники угрозыска, просмотрев записи с видеокамер наблюдения заправки. Ориентировку на вора разослали всем патрульным нарядам, и вскоре ранее судимый 57-летний мужик из поселка Васильково был задержан. Падкому на халяву уголовнику грозит до пяти лет в местах лишения свободы.

До всеобщего восстания машин, может, еще далеко, но по мелочам они уже пакостят.

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