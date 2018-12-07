Алиханов пообещал выделить 100 млн рублей на газификацию Черняховска

7 Дек. 12:55 2018-12-07T12:55:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году Черняховску выделят 100 млн рублей на газификацию. Об этом в своем «Инстаграмме» написал губернатор Антон Алиханов.

- Это только первый шаг. За четыре года полностью газифицируем сердце востока нашего региона, - написал губернатор.

В ноябре на встрече с редакторами районных газет губернатор подчеркнул, что газификация является одним из приоритетных направлений областного правительства.

- Работа будет продолжаться. Все дополнительные ресурсы, которые у нас будут образовываться в следующем году, мы направим на газификацию, дополнительно к тем средствам, которые планово заложили, – ответил губернатор, добавив, чьл люди в поселках ждут газа.