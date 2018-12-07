2018-12-07T12:55:37+03:00
Общество

Алиханов пообещал выделить 100 млн рублей на газификацию Черняховска

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году Черняховску выделят 100 млн рублей на газификацию. Об этом в своем «Инстаграмме» написал губернатор Антон Алиханов.

- Это только первый шаг. За четыре года полностью газифицируем сердце востока нашего региона, - написал губернатор.

В ноябре на встрече с редакторами районных газет губернатор подчеркнул, что газификация является одним из приоритетных направлений областного правительства.

- Работа будет продолжаться. Все дополнительные ресурсы, которые у нас будут образовываться в следующем году, мы направим на газификацию, дополнительно к тем средствам, которые планово заложили, – ответил губернатор, добавив, чьл люди в поселках ждут газа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб