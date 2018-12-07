2018-12-07T13:02:25+03:00
Происшествия

В калининградском аэропорту житель Камчатки украл портмоне с 80 тысячами рублей

Обнаружив на столике возле металлодетектора забытый кошелек, мужчина присвоил его и сразу передумал лететь в Москву
Игорь ОРЕХОВ
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И вдогонку к новости о сговоре банкомата и уголовника. В недавно доименованном аэропорту «Храброво» 36-летний житель далекой Камчатки, собиравшийся улетать в Москву, приметил на столике у рамки металлодетектора одинокий кошелек. Пожалел сироту и, решив, что за его действиями никто не наблюдает, присвоил портмоне. Обнаружив внутри 80 тысяч рублей наличными, решил, что теперь-то в столицу мотаться смысла не имеет, вышел из аэровокзала, взял такси и отправился обратно в Калининград - кутить.

Тем временем тот самый пассажир рейса «Калининград - Москва», который забыл кошелек, метался по залу ожидания в его поисках. А когда понял, что успеха они не принесут, отправился за помощью в линейный отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе Западного линейного управления внутренних дел на транспорте, их сотрудники оперативно настигли подозреваемого уже около железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». И теперь камчадалу, действительно, уже никуда не нужно лететь – в ожидании суда он пока приземлился в следственном изоляторе.

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