В Калининграде протестируют два видеокомплекса наблюдения с новой функцией

7 Дек. 13:21 2018-12-07T13:26:31+03:00

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Как сообщили в дирекции «Безопасного города», в 2019 году на улицах Калининграда установят два комплекса видеонаблюдения, которые будут способны фиксировать такое нарушение Правил дорожного движения, как непредоставление водителем права преимущественного движения пешеходам. Кстати, как свидетельствует статистика регионального Управления ГИБДД за 11 месяцев этого года, основным нарушением со стороны автомобилистов в ДТП с пешеходами является как раз игнорирование правил проезда пешеходного перехода. В общей сложности было зафиксировано уже 128 таких инцидентов, что составляет 37 процентов от общего числа происшествий данной категории.

Новые комплексы будут работать пока в режиме тестовой эксплуатации. Максимум через полгода специалисты проведут оценку эффективности агрегатов (по одному от двух фирм-производителей) и примут решение о внедрении их на постоянной основе. Кстати, удовольствие это не из дешевых, стоимость каждого комплекса - от полутора до двух миллионов рублей. Однако в Госавтоинспекции дали понять, что жизни людей деньгами не измеряются.

В каких именно местах города установят новинки, пока точно не известно.