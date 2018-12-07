С начала года под колесами автомобилей погибло 27 калининградцев

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-07T13:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

С января по ноябрь этого года на автодорогах Калининграда и области было зафиксировано 346 наездов автомобилей на пешеходов. Это 33 процента от всех ДТП в регионе за указанный период. Как сообщили в областном Управлении ГИБДД, в результате 27 человек погибло, еще 328 получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на столь печальную статистику, есть некоторый повод для оптимизма. Согласно статистике, все три упомянутых показателя имеют тенденцию к снижению. Так, общее количество наездов снизилось на 19, 2 процента по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Число погибших уменьшилось на 27 процентов, а раненых – на 18, 6 процента.