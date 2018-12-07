2018-12-07T13:33:46+03:00
Общество

С начала года под колесами автомобилей погибло 27 калининградцев

Наезды на пешеходов составляют треть от общего числа зафиксированных ДТП
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С января по ноябрь этого года на автодорогах Калининграда и области было зафиксировано 346 наездов автомобилей на пешеходов. Это 33 процента от всех ДТП в регионе за указанный период. Как сообщили в областном Управлении ГИБДД, в результате 27 человек погибло, еще 328 получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на столь печальную статистику, есть некоторый повод для оптимизма. Согласно статистике, все три упомянутых показателя имеют тенденцию к снижению. Так, общее количество наездов снизилось на 19, 2 процента по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Число погибших уменьшилось на 27 процентов, а раненых – на 18, 6 процента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб