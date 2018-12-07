2018-12-07T13:44:01+03:00
Общество

С жительницы Советска взыскали затраты на лечение бывшего мужа, которого она ударила ножом

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске с местной жительницы взыскали затраты на лечение ее бывшего мужа, которого она ударила ножом. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

В конце октября 2017 года советчанку приговорили к двум годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина ударила бывшего мужа ножом в живот.

Пострадавшего доставили в районную больницу, где прооперировали. За лечение фонд ОМС заплатил 30 тысяч 478 рублей. Теперь затраты на лечение придется возвращать осужденной.

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