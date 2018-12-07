В Калининграде погиб водитель, которому стало плохо прямо во время движения

7 Дек. 14:05 2018-12-07T14:05:40+03:00

На улице Ялтинской потерявший управление «Рено» врезался в припаркованный у тротуара микроавтобус

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Сегодня, около восьми часов утра на улице Ялтинской в Калининграде автомобиль марки «Рено» неожиданно выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный у тротуара микроавтобус «Газель».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по предварительной информации, 49-летнему мужчине стало плохо, и он утратил контроль над своим транспортным средством. Автолюбитель скончался на месте ДТП до прибытии бригады Скорой медицинской помощи.