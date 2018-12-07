2018-12-07T14:45:39+03:00
Общество

Калининградцев могут обязать носить световозвращающие элементы не только за городом

С таким предложением региональная Госавтоинспекция вскоре может выйти в облдуму
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональное Управление ГИБДД рассматривает возможность выйти в областную Думу с инициативой обязать пешеходов носить на одежде световозвращающие элементы и в населенных пунктах. Об этом сообщил начальник правоохранительного ведомства Геннадий Бубенов. Как известно, сегодня действующее законодательство вменяет в обязанность пешеходам иметь при себе СВЭ только при движении по загородным дорогам. В противном случае придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

По сведениям Госавтоинспекции, за 11 месяцев этого года было зафиксировано отсутствие световозвращающих элементов у пеших участников дорожного движения в 109 ДТП с их участием. При этом 14 человек погибло и 99 были травмированы.

УГИБДД уже подготовило ряд предложений для включения в план мероприятий регионального правительства по выполнению требований федеральной Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года. Она предусматривает снижение смертности на дорогах в 3, 5 раза, до уровня не больше 4 погибших на 100 тысяч населения.

- То есть, если в 2017 году на калининградских дорогах в ДТП погибло 122 человека, то к 2024 году таких должно быть не более 40, снижение должно составить, минимум, 67 процентов, - объяснил полковник полиции Бубенов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей
ГИБДД: В Калининграде водитель сбил девочку и отвез ее в школу
В Калининграде погиб водитель, которому стало плохо прямо во время движения
С жительницы Советска взыскали затраты на лечение бывшего мужа, которого она ударила ножом
С начала года под колесами автомобилей погибло 27 калининградцев
В Калининграде протестируют два видеокомплекса наблюдения с новой функцией
В калининградском аэропорту житель Камчатки украл портмоне с 80 тысячами рублей
Алиханов пообещал выделить 100 млн рублей на газификацию Черняховска
Банкомат и уголовник обворовали калининградца на 10 тысяч рублей
На пр. Ленина в Гусеве сбили 50-летнего пешехода
В Калининград не пустили 20 тонн сухого молока из Швейцарии и 19 тонн рыбы из Чили
Сбитый под Калининградом инспектор ДПС до сих пор находится в тяжелом состоянии
На ул. Интернациональной в Калининграде сбили 14-летнюю школьницу
Новый гендиректор «Балтики» намерен вернуть в клуб воспитанников калининградского футбола
Андрей Ермак: На новогодние каникулы Калининград примет до 40 тысяч туристов
В Балтийске собираются поменять герб, потому что нынешний сильно напоминает герб Пиллау
В центре Калининграда в пятницу отключат уличное освещение
В Гурьевском районе задержали водителя с поддельными правами
В Калининграде в домах на шести улицах отключили отопление
На первом этаже жилой многоэтажки в Калининграде откроются ясли
Посол ЕС: Калининград - один из немногих регионов, где сотрудничество России и Евросоюза функционально до сих пор
В Черняховске очевидцы спасли мужчину, который провалился под лед