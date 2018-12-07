2018-12-07T14:45:39+03:00
Общество

Калининградцев могут обязать носить световозвращающие элементы не только за городом

С таким предложением региональная Госавтоинспекция вскоре может выйти в облдуму
Игорь ОРЕХОВ
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Региональное Управление ГИБДД рассматривает возможность выйти в областную Думу с инициативой обязать пешеходов носить на одежде световозвращающие элементы и в населенных пунктах. Об этом сообщил начальник правоохранительного ведомства Геннадий Бубенов. Как известно, сегодня действующее законодательство вменяет в обязанность пешеходам иметь при себе СВЭ только при движении по загородным дорогам. В противном случае придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

По сведениям Госавтоинспекции, за 11 месяцев этого года было зафиксировано отсутствие световозвращающих элементов у пеших участников дорожного движения в 109 ДТП с их участием. При этом 14 человек погибло и 99 были травмированы.

УГИБДД уже подготовило ряд предложений для включения в план мероприятий регионального правительства по выполнению требований федеральной Стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года. Она предусматривает снижение смертности на дорогах в 3, 5 раза, до уровня не больше 4 погибших на 100 тысяч населения.

- То есть, если в 2017 году на калининградских дорогах в ДТП погибло 122 человека, то к 2024 году таких должно быть не более 40, снижение должно составить, минимум, 67 процентов, - объяснил полковник полиции Бубенов.

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