2018-12-07T16:56:39+03:00
Звезды

Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей

Для этого уже подана заявка на получение гранта в 2019 году
Надежда Ржевская
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23 декабря в Калининградском драмтеатре пройдет очередной этап благотоврительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети».

- Режиссер нашего театра Вячеслав Виттих сегодня работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, они заняты в спектакле «Жадина-говядина, Новый год и шоколадина», - рассказал художественный руководитель театра Михаил Андреев.

- Этот опыт важен. И в следующем году мы готовимся поставить полноценный инклюзивный спектакль, в котором будут участвовать профессиональные актеры и дети с особенностями здоровья, - продолжил худрук. – Для этого мы уже подали заявку на получение гранта.

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