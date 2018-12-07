2018-12-07T16:56:39+03:00
Звезды

Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей

Для этого уже подана заявка на получение гранта в 2019 году
Надежда Ржевская
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 декабря в Калининградском драмтеатре пройдет очередной этап благотоврительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети».

- Режиссер нашего театра Вячеслав Виттих сегодня работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, они заняты в спектакле «Жадина-говядина, Новый год и шоколадина», - рассказал художественный руководитель театра Михаил Андреев.

- Этот опыт важен. И в следующем году мы готовимся поставить полноценный инклюзивный спектакль, в котором будут участвовать профессиональные актеры и дети с особенностями здоровья, - продолжил худрук. – Для этого мы уже подали заявку на получение гранта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб