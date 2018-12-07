Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей

СЕГОДНЯ 16:56 2018-12-07T16:56:39+03:00

Для этого уже подана заявка на получение гранта в 2019 году

Изменить размер текста: A A

23 декабря в Калининградском драмтеатре пройдет очередной этап благотоврительного проекта медиагруппы «Западная пресса» «Страна других. Дети».

- Режиссер нашего театра Вячеслав Виттих сегодня работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, они заняты в спектакле «Жадина-говядина, Новый год и шоколадина», - рассказал художественный руководитель театра Михаил Андреев.

- Этот опыт важен. И в следующем году мы готовимся поставить полноценный инклюзивный спектакль, в котором будут участвовать профессиональные актеры и дети с особенностями здоровья, - продолжил худрук. – Для этого мы уже подали заявку на получение гранта.