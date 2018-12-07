В январе 2019 года в драмтеатре Калининграда зрители увидят новый занавес
Модернизация Калининградского драмтеатра идет полным ходом. Летом этого года полностью заменен планшет сцены. На это власти региона выделили чуть более 10 миллионов рублей. Поворотный круг, который «решил» сломаться в разгар сезона, благодаря мастерам из России и Германии, удалось быстро отремонтировать.
- Мастера сделали удивительное, - прокомментировал неожиданное решение в ремонте круга художественный руководитель театра Михаил Андреев. – На чугунные поворотные механизмы наварили не резину, а капрон. И все заработало!
По словам худрука, в настоящее время в Санкт-Петербурге завершается работа по созданию комплекта одежды для сцены драмтеатра.
- Новый генеральный занавес зрители увидят в январе 2019 года, - рассказал руководитель театра. – Цвет - темно-вишневый, на занавесе изображен Арлекин, будет там и красивая аппликация.
- Особенностей у театрального бархата много, - пояснил худрук. - Это когда каждая шестая ниточка – противопожарная, когда в нем – специальные акустические прокладки, когда он решает эстетические задачи.
Стоимость комплекта одежды для сцены - порядка 6 миллионов рублей.
Кроме этого, в будущем году театр намерен поработать над заменой световой, акустической составляющих учреждения.