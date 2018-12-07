В январе 2019 года в драмтеатре Калининграда зрители увидят новый занавес

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-07T17:04:07+03:00

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Модернизация Калининградского драмтеатра идет полным ходом. Летом этого года полностью заменен планшет сцены. На это власти региона выделили чуть более 10 миллионов рублей. Поворотный круг, который «решил» сломаться в разгар сезона, благодаря мастерам из России и Германии, удалось быстро отремонтировать.

- Мастера сделали удивительное, - прокомментировал неожиданное решение в ремонте круга художественный руководитель театра Михаил Андреев. – На чугунные поворотные механизмы наварили не резину, а капрон. И все заработало!

По словам худрука, в настоящее время в Санкт-Петербурге завершается работа по созданию комплекта одежды для сцены драмтеатра.

- Новый генеральный занавес зрители увидят в январе 2019 года, - рассказал руководитель театра. – Цвет - темно-вишневый, на занавесе изображен Арлекин, будет там и красивая аппликация.

- Особенностей у театрального бархата много, - пояснил худрук. - Это когда каждая шестая ниточка – противопожарная, когда в нем – специальные акустические прокладки, когда он решает эстетические задачи.

Стоимость комплекта одежды для сцены - порядка 6 миллионов рублей.

Кроме этого, в будущем году театр намерен поработать над заменой световой, акустической составляющих учреждения.