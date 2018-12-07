2018-12-07T17:15:56+03:00
Общество

Калининградское правительство выделило кинопроизводителям 28,5 млн рублей

Виктор Сергеев
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Правительство Калининградской области распределило более 28 млн рублей кинопроизводителям за снятые в регионе кинокартины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявки на получение рибейтов подали три кинопроизводителя, которые снимали кинокартины в области: сериал «Порт» (ООО «Продюсерская компания «Среда») – сумма компенсации составила 20 млн. 50 тыс. рублей; кинофильм «Герой» (ООО «Карго») – сумма компенсации 6 млн. 449 тыс.; кинофильм «Ревность» (ООО «ЭплБокс Продакшн») – сумма компенсации 2 млн. 31 тыс.

Все эти картины выйдут в прокат в 2019-2020 годах.

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