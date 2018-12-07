2018-12-07T17:55:50+03:00
Общество

Калининградские приставы вычислили должника по алиментам по объявлению в соцсетях

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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В Калининграде судебные приставы вычислили должника по алиментам по объявлению в соцсетях. Об этом сообащет пресс-службе регионального управления ФССП.

36-летний мужчина задолжал своей дочери почти 600 тысяч и скрывался от приставов. Сотрудники ФССП установили, что «заботливый» отец зарабатывает себе на жизнь частными занятиями по фитнесу, о чем он кстати разместил объявления в соцсетях с указанием номера своего мобильного телефона.

- Вскоре к инструктору по фитнесу, а попросту алиментщику, на индивидуальную тренировку записалась судебный пристав-исполнитель, вот только в назначенное время вместо нее на тренировку прибыли судебные приставы, которые принудительно доставили его в отдел, - сообщили в управлении.

Мировой суд приговорил его к 80 часам обязательных работ. Также мужчину предупредили, что если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности.

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