2018-12-07T18:02:39+03:00
Общество

В Калининградской области более 600 человек написали правовой диктант

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В пятницу жители Калининградской области смогли проверить свою юридическую грамотность. В регионе работало 10 площадок, на которых более 600 человек писали правовой диктант, состоящий из 30 вопросов.

В этом году диктант был посвящен 25-летию Конституции РФ.

- Правовая грамотность – очень важное качество для любого человека. Сегодня вам предоставлен шанс проверить свои знания, оценить их возможный дефицит и восполнить в ближайшее время. Многие из вас уже повысили свой уровень финансовой грамотности, настало время заняться правовыми аспектами своей жизни, – отметил вице-премьер Илья Баринов.

В режиме онлайн диктант можно будет пройти до 10 декабря на сайте юрдиктант.рф.

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