2018-12-07T18:26:29+03:00
Общество

Калининградка засудила приставов за незаконный запрет на выезд из страны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда отсудила компенсацию за сорванный отпуск из-за незаконного запрета на выезд из страны. Об этом сообащет пресс-служба Центрального районного суда.

В мае 2016 года суд взыскал с женщины, являющейся членом СНТ, задолженность по членским и целевым взносам, всего более 33 тысяч рублей. При этом, суд предоставил ей рассрочку до конца декабря 2018 года.

В июне калининградка вместе с ребенком поехали в аэропорт Гданьска, чтобы оттуда улететь в Париж. Однако на границе их «завернули», так как приставы внесли ее в базу невыездных должников. В результате отпуск сорвался.

Женщина подала в суд на управление судебных приставов за незаконное ограничение выезда. В исковом заявлении она отметила, что на дату вынесения приставов ограничительных мер, ее задолженность составляла чуть более 20 тысяч рублей, при этом, ограничения могли применяться при сумме долга более 30 тысяч рублей. К тому же, ей была предоставлена рассрочка по оплате задолженности.

Суд признал действия приставов незаконными и взыскал с управления материальный ущерб в размере размере 40 180 рублей, компенсацию морального вреда – 3 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 500 рублей.

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