2018-12-07T18:38:37+03:00
Общество

В Калининграде на день закроется движение на улице Крондштадской

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В четверг, 13 декабря, 7 часов утра до 22 часов будет закрыто движение транспорта на участке ул. Кронштадской, от ул. Грекова до проспекта Мира. В этот же период будет запрещается парковка транспортных средств на участке ул. Грекова от дома №8а до ул. Брамса, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Это будет сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественного мероприятия, посвященного открытию Года театра в РФ, - отметили в пресс-службе мэрии.

Власти рекомендуют автовладельцам убрать свой транспорт с территории закрытия движения. До начала мероприятия там будут установлены соответствующие дорожные знаки.

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