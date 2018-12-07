2018-12-07T18:43:59+03:00
Общество

Калининградец облил бензином и поджег «Пежо» на ул. Житомирской

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калинниграде сотрудники полиции установили причастность 32-летнего местного жителя к поджогу автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину задержали за причинение тяжкого вреда здоровья. В ходе работы с подозреваемым, оперативники выяснили, что два года назад облил бензином и сжег автомобиль на улице Житомирской. На преступление он пошел из-за неприязненных отношений с владельцем авто.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Страна других. Дети" стал медиапроектом года в Калининграде
В Калининградской области увеличилось производство скота, птицы, молока и яиц
Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 1600 ДТП в регионе
В Черняховске директора муниципального учреждения поймали на незаконной премии
В феврале 2019 г. на ул. Согласия начнут строить новый корпус детсада на 185 мест
Школу на улице Рассветной в Калининграде планируют построить к 2021 году
В Калининграде на день закроется движение на улице Крондштадской
Калининградка засудила приставов за незаконный запрет на выезд из страны
В Калининградской области более 600 человек написали правовой диктант
Калининградские приставы вычислили должника по алиментам по объявлению в соцсетях
Калининградское правительство выделило кинопроизводителям 28,5 млн рублей
В январе 2019 года в драмтеатре Калининграда зрители увидят новый занавес
Драмтеатр Калининграда берется за постановку инклюзивных спектаклей
ГИБДД: В Калининграде водитель сбил девочку и отвез ее в школу
Калининградцев могут обязать носить световозвращающие элементы не только за городом