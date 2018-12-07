Калининградец облил бензином и поджег «Пежо» на ул. Житомирской

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-07T18:43:59+03:00

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В Калинниграде сотрудники полиции установили причастность 32-летнего местного жителя к поджогу автомобиля. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчину задержали за причинение тяжкого вреда здоровья. В ходе работы с подозреваемым, оперативники выяснили, что два года назад облил бензином и сжег автомобиль на улице Житомирской. На преступление он пошел из-за неприязненных отношений с владельцем авто.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.