2018-12-07T18:50:21+03:00
Общество

Школу на улице Рассветной в Калининграде планируют построить к 2021 году

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда рассчитывает приступить к строительству школы на улице Рассветной в микрорайоне Сельма в 2019 году. Об этом сообщил председатель комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин.

- К сожалению, в этом году нам не удалось включить этот объект в государственную программу. Но уверен, что в 2019 году при поддержке губернатора мы обязательно это сделаем. Максимум в 2021-м году этот объект будет завершен и введен в эксплуатацию. Он достаточно большой, поэтому за один год построить его не представляется возможным, - сказал Крупин.

Он добавил, что будущая школа рассчитана на 1725 мест. Для ее размещения на улице Рассветной зарезервирован земельный участок почти в 40 тысяч квадратных метров.

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