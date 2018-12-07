2018-12-07T18:54:46+03:00
Общество

В феврале 2019 г. на ул. Согласия начнут строить новый корпус детсада на 185 мест

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Дополнительный корпус детского сада №59 на улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде планируют начать строить в феврале 2019 года. Об этом в ходе выездного совещания рассказал председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

Трехэтажный дополнительный корпус будет рассчитан на 185 мест, причем 60 мест из них – для ясельного возраста.

По словам Крупина, завершить строительство дошкольного учреждения планируется в декабре следующего года.

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