В феврале 2019 г. на ул. Согласия начнут строить новый корпус детсада на 185 мест
.Фото: мэрия Калининграда
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Дополнительный корпус детского сада №59 на улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде планируют начать строить в феврале 2019 года. Об этом в ходе выездного совещания рассказал председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.
Трехэтажный дополнительный корпус будет рассчитан на 185 мест, причем 60 мест из них – для ясельного возраста.
По словам Крупина, завершить строительство дошкольного учреждения планируется в декабре следующего года.