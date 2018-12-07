2018-12-07T18:54:46+03:00
Общество

В феврале 2019 г. на ул. Согласия начнут строить новый корпус детсада на 185 мест

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

Дополнительный корпус детского сада №59 на улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде планируют начать строить в феврале 2019 года. Об этом в ходе выездного совещания рассказал председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.

Трехэтажный дополнительный корпус будет рассчитан на 185 мест, причем 60 мест из них – для ясельного возраста.

По словам Крупина, завершить строительство дошкольного учреждения планируется в декабре следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб