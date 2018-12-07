2018-12-07T19:01:51+03:00
Общество

В Черняховске директора муниципального учреждения поймали на незаконной премии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На директора муниципального бюджетного учреждения в Черняховске завели уголовное дело за хищение чужого имущества. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

60-летний директор незаконно выписал самому себе премию в размере 25 тысяч рублей. По данным полиции, мужчина уже сознался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а это до шести лет лишения свободы.

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