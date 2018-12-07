2018-12-07T19:07:52+03:00
Общество

Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 1600 ДТП в регионе

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

За 11 месяцев 2018 года в Калининградской области камеры системы «Безопасный город» зафиксировали 1696 дорожно-транспортных происшествий. В 30-ти из них пострадали велосипедисты или пешеходы, сообщили директор «Безопасного города» Алексей Игнатенко.

В обзор камер видеонаблюдения также попало 60 случаев оставления места ДТП одним из участников.

Напомним, записи с городских камер видеонаблюдения можно использовать в качестве материалов для суда. С начала года горожане зарезервировали 333 видеозаписи, а это практически 200 гигабайт видеоматериала.

Чтобы зарезервировать видеозапись на 90 суток необходимо позвонить по телефону ситуационного центра, уточнив причину, интересующее место и точное время происшествия. После этого операторы присвоят заявке уникальный номер. Его следует указать в заявлении при обращении в полицию. Это необходимо для того, чтобы видеозапись сохранилась после окончания срока хранения текущего архива, и сотрудник полиции мог оперативно получить ее в «Безопасном городе».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб