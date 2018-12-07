2018-12-07T19:07:52+03:00
Общество

Камеры «Безопасного города» зафиксировали более 1600 ДТП в регионе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За 11 месяцев 2018 года в Калининградской области камеры системы «Безопасный город» зафиксировали 1696 дорожно-транспортных происшествий. В 30-ти из них пострадали велосипедисты или пешеходы, сообщили директор «Безопасного города» Алексей Игнатенко.

В обзор камер видеонаблюдения также попало 60 случаев оставления места ДТП одним из участников.

Напомним, записи с городских камер видеонаблюдения можно использовать в качестве материалов для суда. С начала года горожане зарезервировали 333 видеозаписи, а это практически 200 гигабайт видеоматериала.

Чтобы зарезервировать видеозапись на 90 суток необходимо позвонить по телефону ситуационного центра, уточнив причину, интересующее место и точное время происшествия. После этого операторы присвоят заявке уникальный номер. Его следует указать в заявлении при обращении в полицию. Это необходимо для того, чтобы видеозапись сохранилась после окончания срока хранения текущего архива, и сотрудник полиции мог оперативно получить ее в «Безопасном городе».

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