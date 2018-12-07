В Калининградской области увеличилось производство скота, птицы, молока и яиц

7 Дек. 19:25 2018-12-07T20:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Калининградской области наблюдается рост производства скота и птицы на убой, а также молока и яиц. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Алиханова, положительная динамика отмечается и в производстве рыбной продукции, объем которой за 9 месяцев составил свыше 300 тыс. тонн, что на четыре процента больше прошлогоднего показателя.

Все уборочные работы в регионе также завершены в оптимальные сроки, заявил калининградский губернатор. По данным областного Минсельхоза, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 43,4 центнера с гектара. При этом по урожайности кукурузы Калининградская область заняла первое место. Погодные условия текущего года способствовали повышению качества зерна пшеницы. К продовольственной категории отнесено 93 процента от валового сбора, что выше уровня прошлого года почти в четыре раза.