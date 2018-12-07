2018-12-07T20:07:49+03:00
Общество

В Калининградской области увеличилось производство скота, птицы, молока и яиц

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининградской области наблюдается рост производства скота и птицы на убой, а также молока и яиц. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Алиханова, положительная динамика отмечается и в производстве рыбной продукции, объем которой за 9 месяцев составил свыше 300 тыс. тонн, что на четыре процента больше прошлогоднего показателя.

Все уборочные работы в регионе также завершены в оптимальные сроки, заявил калининградский губернатор. По данным областного Минсельхоза, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 43,4 центнера с гектара. При этом по урожайности кукурузы Калининградская область заняла первое место. Погодные условия текущего года способствовали повышению качества зерна пшеницы. К продовольственной категории отнесено 93 процента от валового сбора, что выше уровня прошлого года почти в четыре раза.

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