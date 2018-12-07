2018-12-07T20:24:27+03:00
Добрые дела

"Страна других. Дети" стал медиапроектом года в Калининграде

Кирилл Алексеев
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..Фото: Facebook
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Благотворительный проект медиагруппы "Западная пресса" "Страна других. Дети" получил первую премию на конкурсе "Профи-Итоги года" и был признан лучшим медиапроектом 2018-го. Награды на сцене принмали руководитель проекта Елена Волова и соучредитель медиагруппы "Западная пресса" Марина Васильева.

Проект посвящен детям с особенностями в развитии. Они же и являются главными героями мероприятий, которые проходят в рамках проекта. Ребята побывали на самом широком пляже Прибалтики в Янтарном, выступили в областной филармонии, посетили зоопарк, музеи, поработали официантами в ресторане. А начали с карьеры радиоведущих - в студии радио "Комсомольская правда" дети взяли серию интервью у известных калининградцев.

Информационное сопровождение проекта обеспечивали "Комсомольская правда" в Калининграде и сайт "Клопс.Ru".

О том, как дети ходили работать в ресторан и музей, читайте ЗДЕСЬ.

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