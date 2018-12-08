2018-12-08T13:16:56+03:00
Общество

Мэрия Калининграда опубликовала график отключений горячей воды в 2019 году

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Калининграда подписано постановление, регламентирующее сроки ремонта теплоисточников в предстоящем году. Первой остановят РТС «Цепрусс» - работы там будут проводиться с 15 по 28 мая. Позже всех ремонт проведут в котельных обособленного подразделения «Калининградское» АО «ГУ ЖКХ» - в несколько этапов в конце лета.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей обязаны заблаговременно, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ограничения или прекращения теплоснабжения, уведомить потребителей о предстоящем отключении.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии можно посмотреть на сайте мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб