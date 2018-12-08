2018-12-08T13:16:56+03:00
Общество

Мэрия Калининграда опубликовала график отключений горячей воды в 2019 году

Николай Литвинов
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В администрации Калининграда подписано постановление, регламентирующее сроки ремонта теплоисточников в предстоящем году. Первой остановят РТС «Цепрусс» - работы там будут проводиться с 15 по 28 мая. Позже всех ремонт проведут в котельных обособленного подразделения «Калининградское» АО «ГУ ЖКХ» - в несколько этапов в конце лета.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии и тепловых сетей обязаны заблаговременно, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ограничения или прекращения теплоснабжения, уведомить потребителей о предстоящем отключении.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии можно посмотреть на сайте мэрии.

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