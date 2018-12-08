2018-12-08T16:46:44+03:00
Общество

В МФЦ Калининграда рассказали, какие услуги можно получить в день обращения

Николай Литвинов
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Сегодня многофункциональные центры Калининграда организуют предоставление 274 государственных и муниципальных услуг. Как сообщает пресс-служба мэрии, некоторые услуги можно получить непосредственно в момент приема заявителя.

Так, при однократном обращении в центр можно узнать о находящихся на исполнении исполнительных производствах, а также о возможной налоговой задолженности или административных штрафах за нарушение ПДД.

Также быстро можно уточнить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

За несколько минут приема вы также сможете подтвердить личность или восстановить доступ к учетной записи на Портале госуслуг.

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