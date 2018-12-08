Волонтеры расскажут калининградцам про героев, в чеcть которых названы улицы города

СЕГОДНЯ 18:27 2018-12-08T19:15:30+03:00

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Акцию, которая пройдет в день Героев Отечества, в воскресенье, 9 декабря, проведет региональное отделение движения «Волонтеры Победы». Молодые люди на улицах, названных в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации, будут раздавать листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией об их подвигах.

В Калининграде акция пройдет на 13 улицах: маршала Баграмяна, генерала Буткова, генерала Галицкого, генерал-лейтенанта Озерова, Володи Дубинина, майора Козенкова, маршала Борзова, маршала Рокоссовского, сержанта Ахмедова, сержанта Бурыхина, сержанта Колоскова, старшины Тихоненко, генерала Челнокова, Юрия Костикова, а также на площади Василевского.