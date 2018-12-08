За неделю внебольничной пневмонией заболели 158 калининградцев
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По информации областного Управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю диагноз внебольничной пневмонии установлен 158 заболевшим, среди которых 66 детей до 14 лет
- В основном, заболевание протекает в средне-тяжёлой форме. Зарегистрирован один случай тяжёлой пневмонии у ребенка трех лет, - уточнили специалисты.
Также ша неделю диагноз ветряной оспы был установлен 103 заболевшим, зарегистрировано 4 случая заболевания скарлатиной.