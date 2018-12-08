2018-12-08T21:54:59+03:00
Звезды

В 2018 году кинокомпании потратили 142 миллиона рублей на съемки в Калининградской области

Николай Литвинов
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Сумму затрат на съемки фильмов озвучил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

- Затраты, представленные компаниями к рибейту превысили 142 миллиона рублей. Максимальную сумму – свыше 100,2 млн рублей в текущем году потратила в области компания «Среда», – отметил руководитель ведомства.

Министр отметил, что кинопроизводителям рибейтами возвращается не более 20% затрат на съемки фильма на территории региона. За время работы системы рибейтов на территории региона восемь кинокомпаний снимали фильмы и сериалы, потратив здесь порядка 420 млн рублей. В 2019 году сумма компенсации затрат кинопроизводителям будет увеличена до 40 миллионов рублей.

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