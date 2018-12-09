2018-12-09T12:31:11+03:00
Происшествия

В Калининграде разыскивают 12-летнюю школьницу

Накануне девочка ушла гулять с подругами и домой не вернулась
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция разыскивает пропавшую без вести 12-летнюю Анастасию Иванову, которая проживает на ул. Казанской. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что школьница 8 декабря около 14:30 ушла гулять с подругами и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые с красным оттенком, чуть длиннее плеч, глаза серо-голубые.

Была одета: куртка цвета «хаки» с капюшоном с оранжевым мехом, розовая шапка, черные брюки, розовые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-487, 8-911-487-28-01 или 02, 102.

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