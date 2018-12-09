Калининградские хоккеисты отличились на чемпионате в Санкт-Петербурге

9 Дек. 12:30 2018-12-09T12:30:05+03:00

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На чемпионате по хоккею среди игроков до 10 лет в Санкт-Петербурге участвуют 30 команд, в том числе и представители Калининграда. После шести сыгранных туров произошла перегруппировка, в которой сильнейшую подгруппу в борьбе за 1-8 места пополнила как раз калининградская «Янтарная звезда».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши спортсмены выиграли пять матчей предварительного этапа, уступив только «Олимпийским надеждам».

Калининградцы забили 36 шайб при 11 пропущенных. Лучшим бомбардиром команды стал Давыд Денисов. Отметить команду можно за крупную победу на командой «Заневский молот» (11:1).

Теперь калининградцы готовятся к весенней стадии турнира, в которой им предстоит провести 14 туров. Кроме того, команда продолжает выступление в первенствах области U10 и U12, борется за призы областного отбора на всероссийский турнир «Золотая шайба» и планирует выступить на престижных турнирах.