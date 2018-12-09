В Калининграде насмерть сбили пенсионера, который шел по обочине дороги
За рулем «Митсубиши» находился 26-летний водитель
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Трагедия случилась в минувшую субботу 8 декабря вечером. На ул. Энергетиков пожилой мужчина шел по обочине дороги в направлении, попутном движению автомобилей.
Как сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД МВД «Митсубиши», который двигался в сторону ул. Дзержинского, сбил 77-летнего пешехода.
Пенсионер скончался на месте.
Известно, что за рулем иномарки находился 26-летний водитель.