2018-12-09T13:13:23+03:00
Общество

В Балтийске открыли Центр гуманитарной помощи

Туда можно приносить ненужные вещи, которые пригодятся нуждающимся
Александр КАТЕРУША
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..Фото: "Вестник Балтийска"
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В Балтийске на территории храма святого Александра Невского состоялось открытие Центра гуманитарной помощи. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, это место приема и выдачи вещевой помощи. Накануне в помещении Центра провели капремонт.

Также в храме святого Александра Невского отметили престольный праздник. Божественную Литургию возглавил настоятель Свято-Георгиевского морского собора Балтийска архимандрит Софроний.

На богослужении в храме присутствовали несколько рот новобранцев из бригады морской пехоты.

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