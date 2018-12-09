В Балтийске открыли Центр гуманитарной помощи
Туда можно приносить ненужные вещи, которые пригодятся нуждающимся
.Фото: "Вестник Балтийска"
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В Балтийске на территории храма святого Александра Невского состоялось открытие Центра гуманитарной помощи. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, это место приема и выдачи вещевой помощи. Накануне в помещении Центра провели капремонт.
Также в храме святого Александра Невского отметили престольный праздник. Божественную Литургию возглавил настоятель Свято-Георгиевского морского собора Балтийска архимандрит Софроний.
На богослужении в храме присутствовали несколько рот новобранцев из бригады морской пехоты.