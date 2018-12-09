2018-12-09T19:35:45+03:00
Общество

В Калининградской области разыскивают двух 16-летних подростков

Александр КАТЕРУША
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Савелий Карев.Савелий Карев.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусеве полиция разыскивает 16-летнего Савелия Карева, который с 5 декабря не посещает занятия в Гусевском промышленном колледже и не появляется в общежитии этого учебного заведения. До сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 179 см, худощавого телосложения, волосы темно- русые короткие, глаза голубые.

Был одет: белая куртка демисезонная на молнии, брюки спортивные голубого цвета, кроссовки. При себе был рюкзак темного цвета.

Отмечается, что подросток может находиться в Черняховске или Калининграде.

Екатерина Юшкина. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Екатерина Юшкина.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что также полиция объявила в розыск 16-летнюю Екатерину Юшкину, которая 6 декабря в 16 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо смуглое европейского типа, волосы русые до плеч, глаза карие.

Если Вам что-либо известно о местонахождении подростков, звоните 02.

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