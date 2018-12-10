2018-12-10T10:18:00+03:00
Политика

Антон Алиханов вошел в генсовет «Единой России»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатора Калининградской области Антона Алиханова включили в генеральный совет партии «Единая Россия». Решение об этом было принято в минувшую субботу во время XVIII съезда партии, пишет «ТАСС».

Ротация генсовета, проведенная XVIII съездом в субботу, составила 40 процентов, при этом более трети его новых членов - секретари первичных и местных отделений «Единой России».

Помимо Алиханова, в состав генсовета партии вошел губернатор Тюменской области Александр Моор, главы Адыгеи и Якутии Мурат Кумпилов и Айсен Николаев, губернаторы Нижегородской и Новосибирской областей Глеб Никитин и Андрей Травников, Алтайского края и Марий Эл Виктор Томенко и Александр Евстифеев, Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

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