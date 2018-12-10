В воскресенье на калининградских дорогах в ДТП пострадали два человека

10 Дек. 10:39 2018-12-10T10:39:36+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в воскресенье, 9 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Гурьевском районе «Форд» врезался в мотоблок с прицепом, который выехал со второстепенной дороги. В результате столкновения водитель мотоблока получил травмы.

В Гусеве на пр. Ленина 60-летний водитель «Рено» врезался в «Ауди». В результате столкновения пенсионер получил телесные повреждения.