2018-12-10T10:39:36+03:00
Происшествия

В воскресенье на калининградских дорогах в ДТП пострадали два человека

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в воскресенье, 9 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Гурьевском районе «Форд» врезался в мотоблок с прицепом, который выехал со второстепенной дороги. В результате столкновения водитель мотоблока получил травмы.

В Гусеве на пр. Ленина 60-летний водитель «Рено» врезался в «Ауди». В результате столкновения пенсионер получил телесные повреждения.

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