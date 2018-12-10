В Зеленоградске отца с сыном оштрафовали за браконьерство
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе осудили двух мужчин за незаконный вылов рыбы. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.
В октябре этого года отец с сыном вышли на катере в акваторию Куршского залива и установили рыболовную сеть. Злоумышленники поймали 18 рыб ценных пород - судак, окунь, чехонь, однако в тот же день их задержали сотрудники полиции.
Суд оштрафовал отца на 35 тысяч рублей, его сына – на 34 тысячи рублей.