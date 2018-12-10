2018-12-10T10:54:14+03:00
Общество

В Зеленоградске отца с сыном оштрафовали за браконьерство

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе осудили двух мужчин за незаконный вылов рыбы. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

В октябре этого года отец с сыном вышли на катере в акваторию Куршского залива и установили рыболовную сеть. Злоумышленники поймали 18 рыб ценных пород - судак, окунь, чехонь, однако в тот же день их задержали сотрудники полиции.

Суд оштрафовал отца на 35 тысяч рублей, его сына – на 34 тысячи рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб