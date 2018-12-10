Калининградской области выделили 316 млн за высокие темпы роста экономики

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-10T11:02:32+03:00

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Правительство РФ распределило почти 20 млрд рублей на поощрение регионов, которые достигли высоких темпов роста экономики. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Гранты от федерального праивтельства получат 40 российских регионов. Калининградская область получит 316,4 млн рублей

Наиболее высокие показатели экономического роста были достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями.

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